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Сирил Рамафоса переизбран президентом ЮАР

Национальная ассамблея Южно-Африканской Республики вновь избрала президентом Сирила Рамафосу. За его кандидатуру проголосовали 283 депутата, 44 были против.

Источник: AP 2023

«Я объявляю достопочтенного Сирила Рамафосу должным образом избранным президентом», — сказал главный судья ЮАР Раймонд Зондо на заседании нового состава Национальной ассамблеи (цитата по AFP).

Правящий в ЮАР с 1994 года «Африканский национальный конгресс» (АНК) на выборах в конце мая победил, получив поддержку 40,2% избирателей. Однако впервые за 30 лет пребывания у власти партия потеряла абсолютное большинство в парламенте. АНК — партия Нельсона Манделы. Все пять президентов республики после падения апартеида были кандидатами от этой партии.