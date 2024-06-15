Сирил Рамафоса переизбран президентом ЮАР

Правящий в ЮАР с 1994 года «Африканский национальный конгресс» (АНК) на выборах в конце мая победил, получив поддержку 40,2% избирателей. Однако впервые за 30 лет пребывания у власти партия потеряла абсолютное большинство в парламенте. АНК — партия Нельсона Манделы. Все пять президентов республики после падения апартеида были кандидатами от этой партии.