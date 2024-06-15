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СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций против России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Страны Евросоюза в пятницу не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима, пишет Reuters со ссылкой на анонимных дипломатов из ЕС.

Источник: © РИА Новости

По словам источников, Германия выразила скепсис из-за того, как положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах скажется на ее промышленности.

При этом Венгрия, как утверждает Reuters, ранее выступавшая против этих ограничений, «похоже», была готова одобрить новый пакет санкций.

По информации агентства, постпреды стран-участниц объединения должны были согласовать решение в пятницу вечером, однако в последний момент тема санкций была снята с обсуждений. Следующая встреча состоится в среду.

В четверг немецкое агентство DPA также сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Берлин блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций. Немецкие власти требовали ограничить определенными товарами или вовсе вычеркнуть из планов пункт, касающийся ответственности филиалов предприятий в случае нарушений санкций.

В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.

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ЕС