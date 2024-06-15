СМИ: Германия не дала принять новый пакет санкций против России

По словам источников, Германия выразила скепсис из-за того, как положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах скажется на ее промышленности.
При этом Венгрия, как утверждает Reuters, ранее выступавшая против этих ограничений, «похоже», была готова одобрить новый пакет санкций.
По информации агентства, постпреды стран-участниц объединения должны были согласовать решение в пятницу вечером, однако в последний момент тема санкций была снята с обсуждений. Следующая встреча состоится в среду.
В четверг немецкое агентство DPA также сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Берлин блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций. Немецкие власти требовали ограничить определенными товарами или вовсе вычеркнуть из планов пункт, касающийся ответственности филиалов предприятий в случае нарушений санкций.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.