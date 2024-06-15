РФ в Совбезе ООН: Запад и Киев будут виновны в кровопролитии при отказе от предложения России

«Если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них. Очевидно, что реалии “на земле”, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров тогда будут другими», — сказал Небензя. Его речь опубликована на сайте постпредства.