РФ в Совбезе ООН: Запад и Киев будут виновны в кровопролитии при отказе от предложения России

Постпред РФ напомнил, что российский президент Владимир Путин предложил мирную инициативу.
«Если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них. Очевидно, что реалии “на земле”, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров тогда будут другими», — сказал Небензя. Его речь опубликована на сайте постпредства.
По мнению российского дипломата, за всеми «псевдомирными инициативами Запада» стоит стремление толкнуть Европу «на грань новой большой войны». Он призвал страны Глобального Юга и государства других регионов «не верить лукавым зазываниям» организаторов конференции в Швейцарии. По мнению Москвы, ее целью является выдвижение России ультиматума. Небензя отметил, что организаторы «одной рукой собирают псевдомирные конференции, а другой — наращивают поставки киевскому режиму вооружений» и дают разрешение на использование оружия для ударов по российской территории.
Заседание Совбеза ООН было созвано Москвой из-за передачи Украине западного оружия для нанесения ударов по РФ. Постпред России заявил, что ситуация вокруг Украины «развивается по все более опасному сценарию» и что «западные страны нацелились на очередной виток эскалации, грозящей катастрофическими последствиями».
Господин Небензя отметил, что России известно об участии в конфликте западных инструкторов и наемников, а также о том, что западные военные «фактически в ручном режиме руководят процессом использования украинским режимом современных высокотехнологичных средств поражения, высокоточных и дальнего радиуса действия». Дипломат пообещал, что Россия «даст должный ответ» на «все эти агрессивные действия» и «все причастные к этим преступлениям понесут наказание».
Владимир Путин 14 июня выдвинул условия для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Среди них — вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, отказ от движения Украины в НАТО, установление нейтрального и безъядерного статуса страны.