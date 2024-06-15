Гаврилов: следующим предложением России к Киеву станет требование капитуляции

«Следующим, что будет предлагать Россия, это будет уже документ о капитуляции», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Гаврилов назвал отказ Украины от мирных инициатив Москвы прохождением точки невозврата.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался по поводу «формулы мира Зеленского» и предложил свой вариант, основанный на капитуляции Киева. Медведев напомнил, что со стороны киевского режима какой-либо воли к переговорам не видно.
Президент России Владимир Путин постоянно напоминает о том, что в Москве никогда не были против переговоров. По его словам, РФ готова начать диалог, если он будет основан на реальности, а не на «хотелках» после применения психотропных средств.