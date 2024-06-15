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Сунак объяснил странное поведение Байдена на саммите G7 в Италии

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объяснил странности поведения президента США Джо Байдена на саммите лидеров Группы семи (G7) в Италии, на которые обратили внимание СМИ.

Как сообщал телеканал Rai News 24, Байден ранее смутил участников саммита, когда они делали традиционное общее фото. Во время этой церемонии, проходившей на поле для гольфа, итальянская сторона приготовила сюрприз: неожиданно в небе появился самолет, из которого прыгнули парашютисты с флагами стран — участниц саммита. Как уточнила газета La Repubblica, когда приземлился последний парашютист, Байден отошел в сторону от группы лидеров G7, что привело в замешательство находившуюся рядом главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Премьер Италии Джорджа Мелони догнала президента и аккуратно вернула его к собравшимся.

«С Джо все в порядке», — приводит La Repubblica слова Сунака. «Он не сделал ничего странного, просто хотел поприветствовать парашютиста и отошел, но Джорджа взяла его за руку и попросила вернуться, пояснив, что позже мы их все поприветствуем», — рассказал британский премьер.

Многие итальянские СМИ, освещающие саммит G7, пишут об усталости 81-летнего Байдена, который намерен баллотироваться на второй срок. В первый день саммита он опоздал к открытию мероприятия. Его полчаса ожидали другие лидеры «семерки», которые должны были сделать совместную фотографию.

Кроме того, Байден не пошел на торжественный прием, организованный от имени президента Италии Серджо Маттареллы. Однако в Белом доме подчеркнули, что это изначально не значилось в программе американского президента, который на полях саммита, в частности, провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и дал совместную с ним пресс-конференцию.

Байден Джо
G7