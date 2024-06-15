Сунак объяснил странное поведение Байдена на саммите G7 в Италии

Как сообщал телеканал Rai News 24, Байден ранее смутил участников саммита, когда они делали традиционное общее фото. Во время этой церемонии, проходившей на поле для гольфа, итальянская сторона приготовила сюрприз: неожиданно в небе появился самолет, из которого прыгнули парашютисты с флагами стран — участниц саммита. Как уточнила газета La Repubblica, когда приземлился последний парашютист, Байден отошел в сторону от группы лидеров G7, что привело в замешательство находившуюся рядом главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Премьер Италии Джорджа Мелони догнала президента и аккуратно вернула его к собравшимся.