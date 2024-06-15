Трамп считает, что из-за политики Байдена весь мир охвачен огнем

«При Джо Байдене мир охвачен огнем. Наша граница нарушена. Инфляция бушует. Европа находится в хаосе», — сказал он в пятницу, выступая перед сторонниками в штате Флорида.
Трамп отметил, «худший, сам некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории» США ведет страну к третьей мировой войне.
Оба политика уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится