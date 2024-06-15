Трамп считает, что из-за политики Байдена весь мир охвачен огнем

Оба политика уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится 15—18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Кандидатуру Байдена демократы, как ожидается, утвердят на своем съезде в Чикаго (штат Иллинойс) 19—22 августа .