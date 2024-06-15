Румыния отказалась выдавать визы российской делегации на ПА ОБСЕ

По словам Карасина, «Москва запомнит это решение Бухареста».
21 февраля нижняя палата российского парламента рассмотрела обращение о приостановке участия постоянной делегации парламента России в ПА ОБСЕ. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, РФ давно пора сказать «до свидания» ПА ОБСЕ, поскольку организация не является самостоятельной, «пляшет под дудку Вашингтона» и политизирована.
До этого, в начале декабря прошлого года, Сергей Лавров заявлял о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ. Он отметил, что Запад не извлек никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжает ее добивать.