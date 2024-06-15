Румыния отказалась выдавать визы российской делегации на ПА ОБСЕ

По его словам, в конце июня в Бухаресте была запланирована сессия ПА ОБСЕ. Однако адрес России поступила нота МИД Румынии, в которой говорится, что из-за спецоперации на Украине ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну.