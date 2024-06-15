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Румыния отказалась выдавать визы российской делегации на ПА ОБСЕ

Румыния отказала выдать визы российской делегации на Парламентскую ассамблею (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Источник: AP 2023

По его словам, в конце июня в Бухаресте была запланирована сессия ПА ОБСЕ. Однако адрес России поступила нота МИД Румынии, в которой говорится, что из-за спецоперации на Украине ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну.

По словам Карасина, «Москва запомнит это решение Бухареста».

21 февраля нижняя палата российского парламента рассмотрела обращение о приостановке участия постоянной делегации парламента России в ПА ОБСЕ. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, РФ давно пора сказать «до свидания» ПА ОБСЕ, поскольку организация не является самостоятельной, «пляшет под дудку Вашингтона» и политизирована.

До этого, в начале декабря прошлого года, Сергей Лавров заявлял о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ. Он отметил, что Запад не извлек никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжает ее добивать.

ОБСЕ