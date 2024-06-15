Антонов заявил о случаях, когда к россиянам в США «врывались местные спецслужбы»

«Случай с Игорем Кочаном не единичный в череде американских провокаций. Ряд наших граждан были вынуждены вернуться на Родину под угрозой ареста и даже тюремного заключения», — говорится в комментарии дипломата, размещенном в пятницу в Telegram-канале посольства.
Посол напомнил, что американским спецслужбам «всегда не нравилась» активность дипмиссии России на культурном направлении, имели место неоднократные высылки из США дипломатов Российского культурного центра.
В последние, пожалуй, два года усилия местных властей по пресечению движений соотечественников стали носить ярко выраженный агрессивный и провокационный характер.
По оценке дипломата, эти действия негативно сказались «на единстве и сплоченности россиян в Америке». «По существу, был разгромлен Координационный совет организаций российских соотечественников. Сегодня действуют лишь его осколки», — посетовал он.
Антонов сообщил, что российское посольство неоднократно поднимало этот вопрос в ходе контактов с американскими властями, в том числе с Белым домом и Госдепартаментом, однако «внятной реакции не последовало».
«Очевидно, что такая антироссийская деятельность продолжится. Не исключаем, что давление на российскую диаспору будет нарастать», — сказал он. «Несмотря на гонения, истинные патриоты России, которых насчитывается здесь сотни тысяч, не отказываются от Родины. Не хотят прерывать свои связи с родными местами», — заключил посол, заверив, что российские дипломаты продолжат защищать права соотечественников в США.
14 июня Кочан сообщил ТАСС, что покинул США из-за действий сотрудников Федерального бюро расследований. «Русская молодежь Америки», которую он возглавлял, традиционно выступала в качестве организатора многочисленных культурных мероприятий в США, в частности в Нью-Йорке.