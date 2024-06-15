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Антонов заявил о случаях, когда к россиянам в США «врывались местные спецслужбы»

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что зафиксированы случаи, когда к россиянам «врывались местные спецслужбы». По его словам, ситуация с вынужденным отъездом из США президента общества «Русская молодежь Америки» Игорем Кочаном не единичная среди провокаций в отношении граждан России.

Источник: РИА "Новости"

«Случай с Игорем Кочаном не единичный в череде американских провокаций. Ряд наших граждан были вынуждены вернуться на Родину под угрозой ареста и даже тюремного заключения», — говорится в комментарии дипломата, размещенном в пятницу в Telegram-канале посольства.

По словам Антонова, были случаи, когда к россиянам «врывались местные спецслужбы», которые «проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям».

Посол напомнил, что американским спецслужбам «всегда не нравилась» активность дипмиссии России на культурном направлении, имели место неоднократные высылки из США дипломатов Российского культурного центра.

В последние, пожалуй, два года усилия местных властей по пресечению движений соотечественников стали носить ярко выраженный агрессивный и провокационный характер.

Анатолий Антонов
посол РФ в Вашингтоне

По оценке дипломата, эти действия негативно сказались «на единстве и сплоченности россиян в Америке». «По существу, был разгромлен Координационный совет организаций российских соотечественников. Сегодня действуют лишь его осколки», — посетовал он.

Антонов сообщил, что российское посольство неоднократно поднимало этот вопрос в ходе контактов с американскими властями, в том числе с Белым домом и Госдепартаментом, однако «внятной реакции не последовало».

«Очевидно, что такая антироссийская деятельность продолжится. Не исключаем, что давление на российскую диаспору будет нарастать», — сказал он. «Несмотря на гонения, истинные патриоты России, которых насчитывается здесь сотни тысяч, не отказываются от Родины. Не хотят прерывать свои связи с родными местами», — заключил посол, заверив, что российские дипломаты продолжат защищать права соотечественников в США.

14 июня Кочан сообщил ТАСС, что покинул США из-за действий сотрудников Федерального бюро расследований. «Русская молодежь Америки», которую он возглавлял, традиционно выступала в качестве организатора многочисленных культурных мероприятий в США, в частности в Нью-Йорке.

дипломатия
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