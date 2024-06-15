Антонов заявил о случаях, когда к россиянам в США «врывались местные спецслужбы»

«Очевидно, что такая антироссийская деятельность продолжится. Не исключаем, что давление на российскую диаспору будет нарастать», — сказал он. «Несмотря на гонения, истинные патриоты России, которых насчитывается здесь сотни тысяч, не отказываются от Родины. Не хотят прерывать свои связи с родными местами», — заключил посол, заверив, что российские дипломаты продолжат защищать права соотечественников в США.