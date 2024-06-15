Байден хочет легализовать сотни тысяч незаконных мигрантов в США, пишут СМИ

«Администрация Байдена планирует объявить об одной из крупнейших программ помощи иммигрантам в новейшей истории, разрабатывая политику, которая предоставит законный статус сотням тысяч иммигрантов, живущих в стране без надлежащих документов», — говорится в публикации.
По данным собеседников телеканала, под эту программу попадут иностранцы, которые проживают в США не менее 10 лет, состоят в браке с американскими гражданами, не имея законного статуса в стране, были привезены в детском возрасте и выросли на территории Штатов.
Нелегалы смогут получить визы для высококвалифицированных работников, постоянные виды на жительство и гражданство США, несмотря на то, что в настоящее время американское законодательство запрещает их выдачу без предварительного выезда за пределы страны.
Объявить о новых мерах по легализации незаконных мигрантов администрация Байдена планирует 18 июня, хотя работа над ними до сих пор продолжается.
Согласно правительственным данным, на которые ссылается телеканал, в США проживают около 11 миллионов незаконных иммигратов, из которых порядка 1,1 миллиона состоят в браке с американцами.