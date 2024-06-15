Водолацкий заявил, что группировка ВСУ в Волчанске в ближайшее время окажется в котле

«Мы ведем бои, мы освобождаем метр за метром данную территорию. Я всегда говорю и продолжаю говорить, что задача наших военных командиров максимально снизить потери наших военнослужащих, — сказал собеседник агентства. — Сегодня войска Южного военного округа Волчанск обходят, и в ближайшее время там будет такой небольшой котел».
Как отметил депутат Госдумы, несмотря на то, что Волчанск — небольшой город, он сильно укреплен. «Там огромные бетонные заграждения, укрепрайоны. И бессмысленно идти в лоб, посылать наших бойцов на штурмы. Поэтому в этом направлении мы замедлили свои действия, но только лишь с целью защиты и спасения своих бойцов. А так мы будем идти вперед», — добавил Водолацкий.
13 июня в Минобороны РФ сообщали, что подразделениями группировки войск «Север» за сутки были заняты более выгодные позиции. Нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области. Отражены восемь контратак противника.