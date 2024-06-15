Водолацкий заявил, что группировка ВСУ в Волчанске в ближайшее время окажется в котле

Как отметил депутат Госдумы, несмотря на то, что Волчанск — небольшой город, он сильно укреплен. «Там огромные бетонные заграждения, укрепрайоны. И бессмысленно идти в лоб, посылать наших бойцов на штурмы. Поэтому в этом направлении мы замедлили свои действия, но только лишь с целью защиты и спасения своих бойцов. А так мы будем идти вперед», — добавил Водолацкий.