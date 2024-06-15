В РФ заявили, что Британия ограничивает свое развитие, вводя антироссийские санкции

«К либерализму и рыночной экономике, в защиту которых вроде бы выступает коллективный Запад, это уже давно перестало иметь какое-либо отношение. Речь лишь о судорожных потугах Лондона и Вашингтона не дать окончательно опередить себя России и другим, более успешным и динамично развивающимся субъектам мировой экономики, — сказано в тексте. — По иронии конечным бенефициаром этой политики, даже если бы у нее были шансы на результат, стала бы не Великобритания, а США с их более развитой финансовой инфраструктурой и экспортным потенциалом в сфере СПГ. Сами же британцы, старательно обслуживая старших заокеанских партнеров, со времен Brexit так и не получили от них взамен ничего существенного, включая заветное соглашение о свободной торговле».