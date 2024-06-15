В РФ заявили, что Британия ограничивает свое развитие, вводя антироссийские санкции

«Методично ограничивая развитие страны собственными же санкционными мерами, в Лондоне, видимо, окончательно смирились со сверхнизкими — в пределах статистической погрешности — темпами роста легшей в дрейф британской экономики. Значительный подъем цен на энергию для потребителей, всплеск инфляции, усиление безработицы — все это во многом результат тщетных внешнеполитических авантюр досиживающего последние недели у власти правительства консерваторов», — отметили российские дипломаты. «Не пора ли, наконец, Лондону, зафиксировав убытки от бесплодного курса на конфронтацию с Россией, начать выбираться из этой тупиковой санкционной колеи?» — отмечается в тексте.
Новый санкционный пакет британского правительства, приуроченный к саммиту Группы семи в Италии, как указывают в посольстве, является оппортунистической попыткой получить временные конкурентные преимущества путем ограничения возможностей российских операторов в финансовом и энергетическом секторах.
«К либерализму и рыночной экономике, в защиту которых вроде бы выступает коллективный Запад, это уже давно перестало иметь какое-либо отношение. Речь лишь о судорожных потугах Лондона и Вашингтона не дать окончательно опередить себя России и другим, более успешным и динамично развивающимся субъектам мировой экономики, — сказано в тексте. — По иронии конечным бенефициаром этой политики, даже если бы у нее были шансы на результат, стала бы не Великобритания, а США с их более развитой финансовой инфраструктурой и экспортным потенциалом в сфере СПГ. Сами же британцы, старательно обслуживая старших заокеанских партнеров, со времен Brexit так и не получили от них взамен ничего существенного, включая заветное соглашение о свободной торговле».
В четверг британское правительство расширило санкционный список по России, включив в него, в частности, Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр, СПб-биржу, страховую компанию «Ингосстрах», оператора проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге «Русхимальянс», компании «Новатэк Мурманск» и «Русатом Арктик».