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Парламент Колумбии одобрил продвигаемую правительством пенсионную реформу

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня. /ТАСС/. Конгресс (двухпалатный парламент) Колумбии одобрил пенсионную реформу, продвигаемую правительством президента Густаво Петро. Об этом сообщила в пятницу нижняя палата парламента.

Источник: РИА "Новости"

«Пленум Палаты представителей одобрил законопроект с пенсионной реформой 88 голосами за, против отдано 23 голоса», — говорится в сообщении. Теперь документ, который ранее уже одобрил Сенат, отправится на подпись президенту.

«Это главное завоевание в социальной сфере для работающего народа Колумбии за долгое время», — написал Петро в X (ранее Twitter), комментируя результаты голосования.

Пенсионная реформа, в частности, предусматривает перераспределение клиентов между частными и государственными пенсионными фондами, частичный учет исполнения материнских обязанностей в качестве трудового стажа и поддержку пожилых людей, которым не положена пенсия по стажу. Законопроект не меняет возраста выхода на пенсию, который сейчас в Колумбии составляет 62 года для мужчин и 57 лет — для женщин.

Пенсионная реформа была одной из предвыборных обещаний Петро, вступившего в должность президента в августе 2022 года. Ранее главе государства не удалось провести через парламент другой важный для правительства законопроект, касающийся реформы системы здравоохранения.

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