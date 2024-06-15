Парламент Колумбии одобрил продвигаемую правительством пенсионную реформу

«Пленум Палаты представителей одобрил законопроект с пенсионной реформой 88 голосами за, против отдано 23 голоса», — говорится в сообщении. Теперь документ, который ранее уже одобрил Сенат, отправится на подпись президенту.
«Это главное завоевание в социальной сфере для работающего народа Колумбии за долгое время», — написал Петро в X (ранее Twitter), комментируя результаты голосования.
Пенсионная реформа, в частности, предусматривает перераспределение клиентов между частными и государственными пенсионными фондами, частичный учет исполнения материнских обязанностей в качестве трудового стажа и поддержку пожилых людей, которым не положена пенсия по стажу. Законопроект не меняет возраста выхода на пенсию, который сейчас в Колумбии составляет 62 года для мужчин и 57 лет — для женщин.
Пенсионная реформа была одной из предвыборных обещаний Петро, вступившего в должность президента в августе 2022 года. Ранее главе государства не удалось провести через парламент другой важный для правительства законопроект, касающийся реформы системы здравоохранения.