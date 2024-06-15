Парламент Колумбии одобрил продвигаемую правительством пенсионную реформу

Пенсионная реформа, в частности, предусматривает перераспределение клиентов между частными и государственными пенсионными фондами, частичный учет исполнения материнских обязанностей в качестве трудового стажа и поддержку пожилых людей, которым не положена пенсия по стажу. Законопроект не меняет возраста выхода на пенсию, который сейчас в Колумбии составляет 62 года для мужчин и 57 лет — для женщин.