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Российские и египетские корабли проведут учения в Средиземном море

Боевые корабли Тихоокеанского флота проведут учения с военно-морскими силами Египта в Средиземном море, говорится в сообщении Минобороны РФ. В состав отряда входят гвардейского ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников». Они покинули египетский порт.

Источник: Reuters

От военно-морских сил Египта в учениях будет представлен фрегат ENS Al-Qadeer. Учения пройдут «в формате “PASSEX” с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями», говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские корабли вошли в порт Александрия накануне, 14 июня. Экипажи отдохнули после «длительного выполнения задач дальнего похода и ознакомились с местными достопримечательностями». Как отмечает министерство, заход российских кораблей стал «очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества».