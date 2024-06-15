Российские и египетские корабли проведут учения в Средиземном море

От военно-морских сил Египта в учениях будет представлен фрегат ENS Al-Qadeer. Учения пройдут «в формате “PASSEX” с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями», говорится в сообщении Минобороны РФ.
Российские корабли вошли в порт Александрия накануне, 14 июня. Экипажи отдохнули после «длительного выполнения задач дальнего похода и ознакомились с местными достопримечательностями». Как отмечает министерство, заход российских кораблей стал «очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества».