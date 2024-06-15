Противодронные расчеты сопровождают танки в зоне СВО, сообщил военный

«Мобильная группа все время нас сопровождает на полном пути следования. И когда мы на позиции работаем, тоже она нас прикрывает. Наблюдает за небом и вовремя нас предупреждает, чтоб мы смогли откатиться, если будут применяться беспилотные летательные аппараты», — сказал «Чип», отметив, что мобильная группа сбивала беспилотник «Баба-Яга».
Танк командира, как и другие боевые машины его взвода, оборудован различными системами противодронной защиты, в частности, так называемым «мангалом».
«Машину получили с завода такую. Это штатный “мангал”, который был установлен на заводе. Сварен. Дальше уже, в кормовой части машины, это мы сами уже доработали: моторно-трансмиссионное отделение и двигатель», — уточнил офицер.
В верхней полусфере «мангала» расположена современная система РЭБ, противодействующая коптерам и FPV-дронам.
«На закрытые огневые позиции, отработка, откат, загрузка, обслуживание техники и ожидание следующей боевой задачи», — обозначил актуальный алгоритм действий танка на передовой херсонского направления механик-водитель Т-72БЗМ с позывным «Алабай».
Боевая машина, на которой служат «Чип» и «Алабай», принимает участие в артиллерийских дуэлях, противодействии высадке украинских десантов на левый берег, нанесении ударов по скоплению техники и личного состава украинской армии, а также по опорным пунктам ВСУ на правом берегу Днепра.