Противодронные расчеты сопровождают танки в зоне СВО, сообщил военный

«Мобильная группа все время нас сопровождает на полном пути следования. И когда мы на позиции работаем, тоже она нас прикрывает. Наблюдает за небом и вовремя нас предупреждает, чтоб мы смогли откатиться, если будут применяться беспилотные летательные аппараты», — сказал «Чип», отметив, что мобильная группа сбивала беспилотник «Баба-Яга».