Куба выразила недовольство из-за прибытия подлодки США в воды республики

«Мы знали об их присутствии, так как, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее. Но очевидно, что нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств, принадлежащих стране, которая проводит официальную политику, враждебную для Кубы», — сказал замминистра журналистам (цитата по Cubadebate).
Карлос Фернандес де Коссио Домингес напомнил, что США, по мнению Гаваны, незаконно занимают территорию Гуантанамо, в заливе которой находится подлодка.
США направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena на фоне визита российских кораблей на Кубу. Утверждалось, что подлодка находится там в рамках планового визита.
В состав отряда кораблей Северного флота вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». В Москве поясняли, что визит проходит в рамках учений и «никаких поводов для беспокойства» ни у кого быть не должно. США заявляли, что относятся к происходящему серьезно, но не видят угрозы.