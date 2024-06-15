Куба выразила недовольство из-за прибытия подлодки США в воды республики

«Мы знали об их присутствии, так как, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее. Но очевидно, что нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств, принадлежащих стране, которая проводит официальную политику, враждебную для Кубы», — сказал замминистра журналистам (цитата по Cubadebate).