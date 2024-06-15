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Куба выразила недовольство из-за прибытия подлодки США в воды республики

Куба была проинформирована о планах США отправить в территориальные воды страны подлодку USS Helena, сообщил замминистра иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио Домингес. Гавана считает, что такие визиты должны проходить только по приглашению, и выразила недовольство.

Источник: U.S. Navy

«Мы знали об их присутствии, так как, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее. Но очевидно, что нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств, принадлежащих стране, которая проводит официальную политику, враждебную для Кубы», — сказал замминистра журналистам (цитата по Cubadebate).

Карлос Фернандес де Коссио Домингес напомнил, что США, по мнению Гаваны, незаконно занимают территорию Гуантанамо, в заливе которой находится подлодка.

США направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena на фоне визита российских кораблей на Кубу. Утверждалось, что подлодка находится там в рамках планового визита.

В состав отряда кораблей Северного флота вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». В Москве поясняли, что визит проходит в рамках учений и «никаких поводов для беспокойства» ни у кого быть не должно. США заявляли, что относятся к происходящему серьезно, но не видят угрозы.