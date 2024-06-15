В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине «голой вечеринкой»

«Там попытаются убедить западную общественность, что ищут мирное решение вопроса, хотя всем прекрасно известно, что элиты западных стран нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта. В мире на Украине заинтересованы Россия и ее президент, но никак не Запад», — сказал депутат.

Швейцария проведет 15−16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 57 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.