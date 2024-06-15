«Их собрание сродни голой вечеринке, потому что ее распорядитель в лице Зеленского — нелегитимный “голый король”», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, саммит собирается исключительно ради пиара, чтобы потешить тщеславие организаторов.
«Там попытаются убедить западную общественность, что ищут мирное решение вопроса, хотя всем прекрасно известно, что элиты западных стран нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта. В мире на Украине заинтересованы Россия и ее президент, но никак не Запад», — сказал депутат.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.