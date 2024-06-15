Путин отметил службу военных 58-й армии

Также российский лидер раскрыл цель наступления российских военных под Харьковом. Глава государства обратил внимание, что Вооруженные силы России вынуждены отодвигать линию фронта на Харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам.