Лукашенко поздравил Чжан Мина по случаю 23-й годовщины образования ШОС

«За это время Организации удалось создать уникальную сплоченную “шанхайскую семью” и обеспечить ее стратегическую самостоятельность, — отметил глава государства. — Сегодня это одна из самых влиятельных структур формирующегося многополярного мира, эффективная платформа для равноправного партнерства в политическом, экономическом и гуманитарном измерениях».
«Совсем скоро Республика Беларусь станет десятым членом ШОС, — говорится в поздравлении. — Мы твердо нацелены внести практический вклад в сотрудничество по вопросам евразийской безопасности, устойчивого развития, транспортной взаимосвязанности, финансовых механизмов, промышленной кооперации, гуманитарных контактов, а также противодействия трем силам зла — сепаратизму, экстремизму и терроризму».
Александр Лукашенко поблагодарил за системную поддержку, оказываемую Секретариатом ШОС белорусской стороне на протяжении всего пути присоединения к Организации.
Президент Беларуси пожелал Чжан Мину и сотрудникам постоянно действующих органов ШОС выдающихся достижений на благо процветания Организации.