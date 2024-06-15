Лукашенко поздравил Чжан Мина по случаю 23-й годовщины образования ШОС

«За это время Организации удалось создать уникальную сплоченную “шанхайскую семью” и обеспечить ее стратегическую самостоятельность, — отметил глава государства. — Сегодня это одна из самых влиятельных структур формирующегося многополярного мира, эффективная платформа для равноправного партнерства в политическом, экономическом и гуманитарном измерениях».