Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил Чжан Мина по случаю 23-й годовщины образования ШОС

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина по случаю 23-й годовщины образования ШОС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«За это время Организации удалось создать уникальную сплоченную “шанхайскую семью” и обеспечить ее стратегическую самостоятельность, — отметил глава государства. — Сегодня это одна из самых влиятельных структур формирующегося многополярного мира, эффективная платформа для равноправного партнерства в политическом, экономическом и гуманитарном измерениях».

«Совсем скоро Республика Беларусь станет десятым членом ШОС, — говорится в поздравлении. — Мы твердо нацелены внести практический вклад в сотрудничество по вопросам евразийской безопасности, устойчивого развития, транспортной взаимосвязанности, финансовых механизмов, промышленной кооперации, гуманитарных контактов, а также противодействия трем силам зла — сепаратизму, экстремизму и терроризму».

Александр Лукашенко поблагодарил за системную поддержку, оказываемую Секретариатом ШОС белорусской стороне на протяжении всего пути присоединения к Организации.

Президент Беларуси пожелал Чжан Мину и сотрудникам постоянно действующих органов ШОС выдающихся достижений на благо процветания Организации.

Лукашенко Александр
ШОС