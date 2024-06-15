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Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии, свидетельствуют данные мониторингового ресурса RadarBox.

MQ-4C с позывным BLKCAT6 находится в разделе со списком воздушных судов, которые в последние дни подавали аварийный сигнал. Согласно треку, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма в пятницу беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла, расположенную на Сицилии.

На подлете к Италии, по данным RadarBox, MQ-4C подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту. Около 19:00 мск БПЛА совершил посадку на базе на Сицилии.

Помимо RadarBox, о подаче аварийного сигнала беспилотником также сообщили специализированные боты Flight Emergency Alerts и SquawkAlert в соцсети X, пишет РИА Новости.

Согласно нормам ИКАО, в список стандартных аварийных кодов входят 7700 (основной аварийный код), 7600 (сбой связи) и 7500 (захват воздушного судна).

MQ-4C Triton — разведывательный БПЛА большой дальности, разработан для ВМC США на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk.