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Кресло главы омского Минздрава поочередно займут замы Наркевича

Как стало известно «СуперОмску», кресло главы здравоохранения Омской области временно перейдет двум его заместителям. В статусе исполняющего обязанности до назначения нового министра утвержден Андрей Сухарев. В настоящий момент он является первым заместителем в Минздраве и находится в отпуске по 24 июня. До его выхода распорядительные функции делегируют другому первому заместителю.

Источник: SuperOmsk.ru

«Исполняющим обязанность министра здравоохранения Омской области по выходу из отпуска станет первый заместитель Андрей Леонидович Сухарев. До этого времени статус исполняющего обязанности возложен на первого заместителя Елену Витальевну Шипилову», — пояснила «СуперОмску» пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Отметим, 36-летний Артем Наркевич возглавлял региональное министерство здравоохранения с ноября 2023 года. В субботу, 15 июня 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о переезде Наркевича в Москву на новую работу. К слову, управленческая должность в органах власти первая в его послужном списке. Судя по биографии, до переезда в Омск уроженец Красноярского края Наркевич занимался научной и административной деятельностью в системе медицинского образования.

Что касается Шипиловой, то первым заместителем она стала в 2019 году, перейдя из с должности вице-мэра Омска по социальным вопросам. Сухарев же назначен в 2020 году. До этого момента и с 2010 года он возглавлял городскую детскую клиническую больницу № 3.