Кресло главы омского Минздрава поочередно займут замы Наркевича

«Исполняющим обязанность министра здравоохранения Омской области по выходу из отпуска станет первый заместитель Андрей Леонидович Сухарев. До этого времени статус исполняющего обязанности возложен на первого заместителя Елену Витальевну Шипилову», — пояснила «СуперОмску» пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Отметим, 36-летний Артем Наркевич возглавлял региональное министерство здравоохранения с ноября 2023 года. В субботу, 15 июня 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о переезде Наркевича в Москву на новую работу. К слову, управленческая должность в органах власти первая в его послужном списке. Судя по биографии, до переезда в Омск уроженец Красноярского края Наркевич занимался научной и административной деятельностью в системе медицинского образования.
Что касается Шипиловой, то первым заместителем она стала в 2019 году, перейдя из с должности вице-мэра Омска по социальным вопросам. Сухарев же назначен в 2020 году. До этого момента и с 2010 года он возглавлял городскую детскую клиническую больницу № 3.