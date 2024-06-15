Кресло главы омского Минздрава поочередно займут замы Наркевича

Что касается Шипиловой, то первым заместителем она стала в 2019 году, перейдя из с должности вице-мэра Омска по социальным вопросам. Сухарев же назначен в 2020 году. До этого момента и с 2010 года он возглавлял городскую детскую клиническую больницу № 3.