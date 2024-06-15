В Прикамье прощаются с погибшим в зоне СВО мотострелком

Сегодня, 15 июня, в Мокино проходит церемония прощания с жителем села Михаилом Аликиным. Он погиб, выполняя боевую задачу, в зоне специальной военной операции 27 мая. Об этом сообщили на официальной соцстранице Администрация Нытвенского городского округа.