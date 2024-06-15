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В Прикамье прощаются с погибшим в зоне СВО мотострелком

Гвардии рядовой Михаил Аликин из села Мокино погиб 27 мая.

Источник: Администрация Нытвенского городского округа

Сегодня, 15 июня, в Мокино проходит церемония прощания с жителем села Михаилом Аликиным. Он погиб, выполняя боевую задачу, в зоне специальной военной операции 27 мая. Об этом сообщили на официальной соцстранице Администрация Нытвенского городского округа.

— Вечная светлая память геройски погибшему земляку! — приводятся слова соболезнования. — Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Гвардии рядовой Михаил Аликин служил в зоне СВО стрелком мотострелкового подразделения.