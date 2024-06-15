Премьер Таиланда опроверг слухи о намерении уйти в отставку

В случае роспуска парламента и проведения новых выборов решение конституционного суда потеряет смысл, так как даже если суд признает премьера виновным, никаких других наказаний, кроме отставки, при таких обвинениях таиландское законодательство не предполагает. Досрочный роспуск парламента и так означал бы отставку правительства, в том числе и премьер-министра, при этом сохраняя для него возможность снова выдвигаться на этот пост при победе его партии на новых выборах.