«Пора». В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

«Я бы сказал Зеленскому: “Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?” Он не смог бы отказать», — цитируют журналисты слова политика.
По мнению Фараджа, Киеву следует провести переговоры с российским руководством, даже несмотря на то, что это, скорее всего, будет означать потерю территории.
Накануне на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.