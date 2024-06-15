«Пора». В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

«Я бы сказал Зеленскому: “Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодежи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?” Он не смог бы отказать», — цитируют журналисты слова политика.