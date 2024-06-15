Главы Узбекистана и Южной Кореи приняли участие в совместном бизнес-форуме

«Прежде всего, это глубокая переработка стратегического сырья на основе передовых технологий Кореи с дальнейшим экспортом высоколиквидной продукции в третьи страны. Важным шагом в этом направлении стало подписание соглашения о совместном производстве сверхтонкой медной фольги. Предусматривается также расширение деятельности Узбекско-Корейского научно-технологического центра редких металлов».