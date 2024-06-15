Володин: ряд депутатов Верховной рады обсуждают предложения Путина по Украине

Вчера, 14 июня, президент РФ на встрече с руководством МИДа рассказал об условиях для прекращения боевых действий на Украине. Среди них — вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей. Кремль заверил, что эти предложения не являются ультиматумом. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения господина Путина «ультиматумными» и заявил, что Украина не может им доверять.