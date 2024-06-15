Лукашенко хочет встретиться с Си Цзиньпином на саммите ШОС

По словам Лукашенко, в Беларуси с восхищением наблюдают за успехами Китая и во внутренней политике, и на международной арене. Президент убежден, что эти достижения стали возможны благодаря эффективному руководству Цзиньпина и последовательной реализации его идей.
Президент подчеркнул, что белорусская сторона стремится к тесному сотрудничеству с Пекином, чтобы реализовать инициативы Китая в области глобальной безопасности, развития цивилизации, а также в других актуальных сферах.
Лукашенко поблагодарил председателя КНР за личное внимание и усилия, которые, по словам белорусского лидера, направлены на постоянное упрочение отношений стратегического партнерства между Минском и Пекином.
Также белорусский лидер надеется на встречу с коллегой из Китая на предстоящем саммите ШОС, который пройдет 4 июля в столице Казахстана. Лукашенко уверен, что на этой площадке Беларусь и Китай также будут «стоять плечом к плечу, добиваясь полного раскрытия потенциала этой организации».
Лукашенко пожелал Цзиньпину крепкого здоровья, счастья и новых выдающихся достижений в госдеятельности.