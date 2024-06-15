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Лукашенко хочет встретиться с Си Цзиньпином на саммите ШОС

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил китайского коллегу Си Цзиньпина с днем рождения, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

По словам Лукашенко, в Беларуси с восхищением наблюдают за успехами Китая и во внутренней политике, и на международной арене. Президент убежден, что эти достижения стали возможны благодаря эффективному руководству Цзиньпина и последовательной реализации его идей.

Президент подчеркнул, что белорусская сторона стремится к тесному сотрудничеству с Пекином, чтобы реализовать инициативы Китая в области глобальной безопасности, развития цивилизации, а также в других актуальных сферах.

Лукашенко поблагодарил председателя КНР за личное внимание и усилия, которые, по словам белорусского лидера, направлены на постоянное упрочение отношений стратегического партнерства между Минском и Пекином.

«Особо признателен за поддержку и помощь в вопросах присоединения нашей страны к форматам ШОС и БРИКС», — сказал президент.

Также белорусский лидер надеется на встречу с коллегой из Китая на предстоящем саммите ШОС, который пройдет 4 июля в столице Казахстана. Лукашенко уверен, что на этой площадке Беларусь и Китай также будут «стоять плечом к плечу, добиваясь полного раскрытия потенциала этой организации».

Лукашенко пожелал Цзиньпину крепкого здоровья, счастья и новых выдающихся достижений в госдеятельности.

Лукашенко Александр
ШОС