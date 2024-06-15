Лукашенко хочет встретиться с Си Цзиньпином на саммите ШОС

Также белорусский лидер надеется на встречу с коллегой из Китая на предстоящем саммите ШОС, который пройдет 4 июля в столице Казахстана. Лукашенко уверен, что на этой площадке Беларусь и Китай также будут «стоять плечом к плечу, добиваясь полного раскрытия потенциала этой организации».