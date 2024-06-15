Казахстан поставит в Германию более миллиона тонн нефти

Германия в конце 2022 года договорилась с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по «Дружбе» для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. В рамках этих договоренностей «Казтрансойл» в 2023 году поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти. А на 2024 год согласованный Астаной и Москвой объем транзита нефти по «Дружбе» в направлении Германии составляет до 1,2 миллиона тонн.