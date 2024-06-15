Небензя: Киев будет виновен в кровопролитии, если отвергнет предложение РФ

Он подчеркнул, что реалии на земле продолжат меняться, причем не в пользу киевского режима, поэтому дальнейшие условия для переговоров также будут другими.
По словам дипломата, идеи, которые могли бы послужить началом переговорного процесса, выдвигали также ранее разные страны и организации, в частности, Лига Арабских государств, Бразилия, Китай. Однако Киев и его спонсоры демонстративно игнорируют мирные усилия по урегулированию кризиса и отказываются от их обсуждения.
Лавров: в договоренностях по Украине должны учитываться «реалии на земле»>>>.
Конференция в Швейцарии.
Россия также призывает страны, руководство которых проводит здравомыслящий курс, не верить организаторам «сходки» в Швейцарии по Украине.
Небензя отметил, что конференция, которая проходит
«О каком мире может идти речь, если ее организаторы одной рукой собирают псевдомирные конференции, а другой — наращивают поставки киевскому режиму вооружений, да еще и открыто дают “зеленый свет” на их использование по территории России», — задался вопросом постпред.
Предложения России
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что для мирного урегулирования Киев обязан признать территориальные реалии, а именно статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая Москвой, предназначена для украинской стороны и ее легитимных представителей.
Он также пояснил, что мирное предложение не является ультиматумом.
«Там речь идет и о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности и так далее и тому подобное», — уточнил Песков.