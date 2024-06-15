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Небензя: Киев будет виновен в кровопролитии, если отвергнет предложение РФ

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Запад и Киев будут виновны за продолжение кровопролития, если они откажутся от мирного предложения России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: Sputnik.by

Он подчеркнул, что реалии на земле продолжат меняться, причем не в пользу киевского режима, поэтому дальнейшие условия для переговоров также будут другими.

По словам дипломата, идеи, которые могли бы послужить началом переговорного процесса, выдвигали также ранее разные страны и организации, в частности, Лига Арабских государств, Бразилия, Китай. Однако Киев и его спонсоры демонстративно игнорируют мирные усилия по урегулированию кризиса и отказываются от их обсуждения.

Лавров: в договоренностях по Украине должны учитываться «реалии на земле»>>>.

Конференция в Швейцарии.

Россия также призывает страны, руководство которых проводит здравомыслящий курс, не верить организаторам «сходки» в Швейцарии по Украине.

Небензя отметил, что конференция, которая проходит 15—16 июня, «является ничем иным, как примитивной попыткой выдвинуть России ультиматум, заочно подписав на него всех, кто появится на этом “междусобойчике”.

«О каком мире может идти речь, если ее организаторы одной рукой собирают псевдомирные конференции, а другой — наращивают поставки киевскому режиму вооружений, да еще и открыто дают “зеленый свет” на их использование по территории России», — задался вопросом постпред.

Предложения России

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что для мирного урегулирования Киев обязан признать территориальные реалии, а именно статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая Москвой, предназначена для украинской стороны и ее легитимных представителей.

Он также пояснил, что мирное предложение не является ультиматумом.

«Там речь идет и о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности и так далее и тому подобное», — уточнил Песков.

ООН