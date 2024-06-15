По словам дипломата, идеи, которые могли бы послужить началом переговорного процесса, выдвигали также ранее разные страны и организации, в частности, Лига Арабских государств, Бразилия, Китай. Однако Киев и его спонсоры демонстративно игнорируют мирные усилия по урегулированию кризиса и отказываются от их обсуждения.