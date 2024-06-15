В Антикоррупционной прокуратуре 10 прокуроров подали заявления об отставке

«Эта ситуация создает серьезный риск для деятельности ведомства, принимая во внимание то, как это повлияет на возможность вести расследования коррупционных дел высокого уровня», — заявили в АП.
По информации ведомства, четыре из 38 прокуроров центрального управления АП подали заявления об увольнении, из них трое — из судебного отдела. При этом с 13 июня один из прокуроров этого отдела был делегирован временно исполняющим обязанности заместителя главного прокурора Прокуратуры Кишинева.
«Из 10 прокуроров судебного отдела осталось только шесть, которые ведут все дела, направляемые в суд Антикоррупционной прокуратурой. У нас на рассмотрении сейчас находится более 500 дел, что представляет собой сложную задачу для столь небольшого числа прокуроров, представляющих обвинение», — заявили в ведомстве.
Там также отметили, что слагает с себя полномочия один из прокуроров, участвующих в расследовании дела под общим названием «Банковское мошенничество» (также называемом «кража миллиарда»), чем создает «существенную брешь» в команде, работающей над этим «сложным делом, имеющим большое значение для общества».
Помимо этого увольняются четверо из шести прокуроров Северного бюро прокуратуры.
«В общей сложности останется 38 прокуроров по борьбе с коррупцией, которые по-прежнему будут работать с самоотверженностью и профессионализмом и будут вести около 700 уголовных дел, в том числе 200 на стадии расследования и 500 в суде», — заключили в АП.