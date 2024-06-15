В Антикоррупционной прокуратуре 10 прокуроров подали заявления об отставке

«В общей сложности останется 38 прокуроров по борьбе с коррупцией, которые по-прежнему будут работать с самоотверженностью и профессионализмом и будут вести около 700 уголовных дел, в том числе 200 на стадии расследования и 500 в суде», — заключили в АП.