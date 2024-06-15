Екатерина Мизулина назвала Екатеринбург образцом современных городов

В Екатеринбурге 14 июня на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» прошла «Встреча выпускников КВН»-2024. Одним из гостей мероприятия стала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она рассказала журналистам о своем отношении к городу и том, с чего начался ее визит в Екатеринбург.
— Городу, мне кажется, всего хватает. Я очень люблю приезжать в Екатеринбург. Для меня он — образец российских городов, которые развиваются и сильно изменились за последние 10−15 лет. Я много езжу по стране. Мне есть с чем сравнивать. Удобство для жителей, кафе, рестораны, улицы, благоустройство какое-то. Я очень счастлива, что Екатеринбург — один из самых мощных городов по уровню развития, — утверждает Екатерина Мизулина.
Также она рассказала, что первым делом, прибыв в город, отправилась на место, где во время предыдущего визита с активистами закрашивала граффити с рекламой наркомагазинов. По словам Екатерины, новых граффити в районе улицы Московской рядом со зданием прокуратуры и школы не появилось.
— Я надеюсь, что [наркограффити, — Прим. ред.] закрашивают везде, во всем городе. Мне не нравится это уродство, попытка изуродовать дома, и я надеюсь, что их будут приводить в правильный вид, — добавила глава Лиги безопасного интернета.
Также на «Встречу выпускников КВН» в Екатеринбург приехали такие знаменитости, как Валдис Пельш, Алла Михеева, Эдгард Запашный, Анфиса Чехова и даже артист Михаил Боярский. В конце 2023 года он перенес тяжелую операцию на сердце. В разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» актер признался, что такие радостные события помогают ему чувствовать себя лучше.