Екатерина Мизулина назвала Екатеринбург образцом современных городов

— Городу, мне кажется, всего хватает. Я очень люблю приезжать в Екатеринбург. Для меня он — образец российских городов, которые развиваются и сильно изменились за последние 10−15 лет. Я много езжу по стране. Мне есть с чем сравнивать. Удобство для жителей, кафе, рестораны, улицы, благоустройство какое-то. Я очень счастлива, что Екатеринбург — один из самых мощных городов по уровню развития, — утверждает Екатерина Мизулина.