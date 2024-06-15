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Кодекс о здравоохранении разрабатывают в Беларуси

Замминистра здравоохранения сказал про разработку кодекса о здравоохранении в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Кодекс о здравоохранении разрабатывают в Беларуси. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов.

— Кодекс о здравоохранении сегодня находится в разработке.

По словам замминистра здравоохранения, в нем активно принимают участия все, начиная от Палаты представителей Национального собрания и заканчивая врачами, присылающими предложения для того, чтобы собрать большое количество документов в один, а также для того, чтобы прописать все те позиции, в котором нуждается здравоохранение сегодня.

Старовойтов пояснил, что необходимость назрела из-за того, что число законодательных актов очень большое и сведение их в один кодекс даст возможность лучше регулировать систему здравоохранения. Кроме того, он обратил внимание на то, что сегодня, как при наличии добрых дел, возникают также и судебных иски.

Он добавил, что все должно быть прописано и регламентировано для того, чтобы пациент был защищен, а также для того, чтобы защищен был врач, чтобы были видны границы действий. Кроме того, чтобы была возможность судить о том, все сделано или не все.

— Каким образом дальше стимулировать систему для того, чтобы мы оказывали качественную, безопасную медицинскую помощь.

медицина