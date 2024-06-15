Южная Корея заподозрила КНДР в строительстве стены на границе

Агентство заподозрило, что Северная Корея готовится возвести на границе сооружение, подобное Берлинской стене, разделявшей Восточный и Западный Берлин с 1961 по 1989 год. При этом в публикации отмечается, что точный характер проводимых работ непонятен без дополнительного анализа. Не исключено, что проводимые КНДР мероприятия могут оказаться укреплением сторожевых и опорных пунктов.