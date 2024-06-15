Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина

«Просто безумие! НАТО объявила, что отвергает мирное предложение, сделанное сегодня российским руководством (мирные переговоры и прекращение огня, если Украина откажется от присоединения к альянсу). Хуже то, что в организации угрожают и заявляют о том, что у них несколько сотен тысяч солдат в состоянии высокой степени готовности. <…> Они хотят войны!» — пожаловался политик.
Филиппо также призвал к миру и выходу Франции из НАТО.
Накануне на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.