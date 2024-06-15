Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина

«Просто безумие! НАТО объявила, что отвергает мирное предложение, сделанное сегодня российским руководством (мирные переговоры и прекращение огня, если Украина откажется от присоединения к альянсу). Хуже то, что в организации угрожают и заявляют о том, что у них несколько сотен тысяч солдат в состоянии высокой степени готовности. <…> Они хотят войны!» — пожаловался политик.