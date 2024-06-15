Кишинев готовится к визиту президента Италии Маттареллы

«Глава государства Майя Санду встретится во вторник, 18 июня, с президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой, который посетит Кишинев с двухдневным визитом. Визит Серджо Маттареллы является первым официальным визитом президента Итальянской Республики в Молдавию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
Во вторник, 18 июня, Санду и Маттарелла проведут совместную пресс-конференцию.
С точки зрения экономического сотрудничества Италия является шестым торговым партнером Молдавии, в стране присутствует более 1200 компаний с итальянским капиталом. В Италии проживает самая большая община молдаван в диаспоре, что способствует укреплению связей между государствами, развитию экономики обеих стран и укреплению мостов между людьми и сообществами, начиная с культурной близости.