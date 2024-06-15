СМИ узнали о споре между Бербок и Шольцем из-за России

«Можно заметить: министерство иностранных дел работает над этим (новым пакетом санкций. — Прим. ред.), говорит Бербок. Не канцелярия. Не все федеральное правительство. Бербок так не говорит. Причиной являются разногласия с канцлером Олафом Шольцем», — подчеркнули в издании.
Отмечается, что Бербок считает сложившуюся ситуацию неправильной, проблематичной и вредящей имиджу. Она надеется, что новые санкции будут приняты как можно скорее, говорится в публикации.
В субботу агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза в пятницу не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима. По словам источников, Германия выразила скепсис из-за того, как положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах скажется на ее промышленности.