СМИ узнали о споре между Бербок и Шольцем из-за России

В субботу агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза в пятницу не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за несогласия Германии по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима. По словам источников, Германия выразила скепсис из-за того, как положение об ответственности дочерних компаний и партнеров в третьих странах скажется на ее промышленности.