Путин — президенту ЮАР: Поздравляю с переизбранием и приглашаю в Казань на саммит БРИКС

В своей поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что очень ценит вклад, который внес Рамафоза в развитие отношений стратегического партнёрства между РФ и ЮАР, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, «Группы двадцати» и других многосторонних структур.