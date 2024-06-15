Вячеслав Федорищев оценил обновленную набережную в Тольятти

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки в Тольятти оценил новую набережную Автозаводского района. Глава региона погулял по набережной, оценил качество реконструкции, а также обратил внимание на фонтан на детской площадке, который был выключен. Вячеслав Федорищев поручил пересмотреть график работы объекта, чтобы фонтан работал до 22.00. На личный контроль врио губернатора взял завершение пуско-наладочных работ на 700-метровом фонтане с подсветкой, который идет через весь променад набережной.
— Впечатления от Тольятти шикарные, я про этот город, как и все, кто живет в нашей стране, знал всегда, был наслышан, — сказал Вячеслав Федорищев.
Реконструкция набережной идет в три этапа. Первый завершили в 2023 году, работы второго этапа завершаются. В ближайшее время, по словам врио губернатора, власти начнут планировать новую очередь набережной.
Во время прогулки Вячеслав Федорищев встретился с Ириной Зубцовой, которая представляет волонтерское движение #ТольяттиZOV. 14 июня на набережной организовали пункт плетения маскировочных сетей. Это сделали для того, чтобы привлечь как можно больше людей к помощи бойцам СВО.