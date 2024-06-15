Вячеслав Федорищев оценил обновленную набережную в Тольятти

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки в Тольятти оценил новую набережную Автозаводского района. Глава региона погулял по набережной, оценил качество реконструкции, а также обратил внимание на фонтан на детской площадке, который был выключен. Вячеслав Федорищев поручил пересмотреть график работы объекта, чтобы фонтан работал до 22.00. На личный контроль врио губернатора взял завершение пуско-наладочных работ на 700-метровом фонтане с подсветкой, который идет через весь променад набережной.