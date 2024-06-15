Шольц опроверг информацию о блокировании новых санкций против РФ

«Мы их не блокируем. Мы активно сотрудничаем со всеми по санкционным пакетам и хотим обеспечить максимально прагматичный подход к их реализации», — сказал он, добавив, что Берлин консультируется с германским бизнесом по этому вопросу. «Нам нужны решения, которые обеспечат невозможность экспорта [подсанкционных] товаров в Россию через другие страны», — отметил канцлер.