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Шольц опроверг информацию о блокировании новых санкций против РФ

Берлин консультируется с германским бизнесом по этому вопросу, сообщил канцлер ФРГ.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Германия не тормозит процесс принятия новых санкций против РФ, а пытается сделать так, чтобы они были эффективными. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Италии, где проходил саммит G7, телеканалу ZDF.

«Мы их не блокируем. Мы активно сотрудничаем со всеми по санкционным пакетам и хотим обеспечить максимально прагматичный подход к их реализации», — сказал он, добавив, что Берлин консультируется с германским бизнесом по этому вопросу. «Нам нужны решения, которые обеспечат невозможность экспорта [подсанкционных] товаров в Россию через другие страны», — отметил канцлер.

Как ранее сообщало агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, правительство Германии в последнее время блокировало согласование нового пакета. «Возникает ощущение, что Германия стала новой Венгрией», — цитировало агентство собеседника, который имел в виду многочисленные случаи, когда Будапешт блокировал процесс согласования санкций против РФ.

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