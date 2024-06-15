В Крыму ответили на требование G7 к России о выплате ущерба Украине

«Преступный ультиматум в отношении России по выплатам в одностороннем порядке власти западноевропейских стран делают периодически, без зазрения совести поддерживая террористический киевский режим, обстреливая и разрушая мирные российские городские жилые кварталы, где гибнут взрослые и дети», — сказал Шонус РИА Новости.