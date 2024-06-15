Шавкат Мирзиёев подарил Рамзану Кадырову сувенирную копию Регистана по случаю Курбан хайита. Видео

Подарок главе Чечни вручили представители Азиатской бойцовской лиги «Ахмат» Ойбек Норинбаев и Надыр Кадиров. Они также зачитали поздравления от Шавката Мирзиёева в преддверии наступающего праздника.
Рамзан Кадыров отметил, что ему нравится стиль древней узбекской архитектуры. Также он сказал, что в Чечне начали строительство мечети по образцу самаркандского Регистана. Для этого были привлечены лучшие специалисты из Узбекистана.
Напомним, в мае текущего года Рамзан Кадыров посетил Ташкент для участия в заседании Совета регионов России и Узбекистана. Он прошел в рамках визита Владимира Путина.