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Шавкат Мирзиёев подарил Рамзану Кадырову сувенирную копию Регистана по случаю Курбан хайита. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев по случаю Курбан хайита отправил Рамзану Кадырову памятный подарок — сувенирную копию ансамбля Регистан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Подарок главе Чечни вручили представители Азиатской бойцовской лиги «Ахмат» Ойбек Норинбаев и Надыр Кадиров. Они также зачитали поздравления от Шавката Мирзиёева в преддверии наступающего праздника.

Рамзан Кадыров отметил, что ему нравится стиль древней узбекской архитектуры. Также он сказал, что в Чечне начали строительство мечети по образцу самаркандского Регистана. Для этого были привлечены лучшие специалисты из Узбекистана.

Напомним, в мае текущего года Рамзан Кадыров посетил Ташкент для участия в заседании Совета регионов России и Узбекистана. Он прошел в рамках визита Владимира Путина.