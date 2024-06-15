Володин проведет заседание Парламентского собрания СГ в Минске

«В понедельник, 17 июня, председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проведет в Минске заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России», — говорится на сайте Госдумы.
На заседании будет обсуждаться вопрос «Формирование и развитие общего научного и образовательного пространства в рамках Союзного государства».
Участие в обсуждении примут министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов.
Белорусскую сторону также представят министр образования Андрей Иванец, а также председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.
Помимо того, на заседании парламентарии обсудят отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2023 год.