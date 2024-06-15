Слуцкий назвал решение Румынии поводом вернуться к вопросу о пребывании РФ в ПА ОБСЕ

Он напомнил, что в Госдуме и Совете Федерации в феврале 2024 года ставился вопрос о приостановлении участия России в ПА ОБСЕ и выплат взноса в ее бюджет за 2024 год с разработкой соответствующих проектов постановлений, однако тогда их обсуждение было решено отложить.