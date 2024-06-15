Слуцкий назвал решение Румынии поводом вернуться к вопросу о пребывании РФ в ПА ОБСЕ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил вернуться к обсуждению вопроса о приостановлении участия России в ПА ОБСЕ и выплат взноса в ее бюджет за 2024 после отказа МИД Румынии выдать визу членам российской делегации. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Считаю, что ситуация вокруг сессии в Румынии актуализирует возобновление дискуссии о целесообразности дальнейшего пребывания постоянной делегации Федерального собрания РФ в этой организации. Если продолжается последовательная визовая дискриминация, если нас не слышат и не хотят слышать, нет никакого смысла оставаться», — говорится в сообщении.
Он напомнил, что в Госдуме и Совете Федерации в феврале 2024 года ставился вопрос о приостановлении участия России в ПА ОБСЕ и выплат взноса в ее бюджет за 2024 год с разработкой соответствующих проектов постановлений, однако тогда их обсуждение было решено отложить.
Накануне председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что МИД Румынии отказало в выдаче виз и разрешении на въезд в страну всем членам российской делегации на запланированную сессию ПА ОБСЕ, которая должна состояться в конце июня.