Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По данным ведомства, российский самолет отклонился от своего маршрута, о чем был оповещен, однако реакции не последовало. В результате в воздух были подняты два истребителя Saab JAS 39 Gripen. Пребывание Су-24 в воздушном пространстве Швеции было недолгим, добавили в ВС.