Олланд выдвинул свою кандидатуру на выборах в Нацсобрание

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Оппозиционная правая партия «Национальное объединение» получила более 31% голосов, а президентская партия оказалась на втором месте с 14,6%. Первый тур досрочных выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, а второй — 7 июля. В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.