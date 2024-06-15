Олланд выдвинул свою кандидатуру на выборах в Нацсобрание

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Экс-президент Франции Франсуа Олланд (2012−2017) будет участвовать во внеочередных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). Об этом сообщила газета La Montagne со ссылкой на бывшего главу государства.
По данным издания, его кандидатура от департамента Коррез (центральная часть Франции) поддержана «Новым народным фронтом» — объединением, созданным французскими левыми партиями в четверг.
До избрания президентом Олланд в 2001—2008 годах занимал пост мэра Тюля — административного центра департамента Коррез.
9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Оппозиционная правая партия «Национальное объединение» получила более 31% голосов, а президентская партия оказалась на втором месте с 14,6%. Первый тур досрочных выборов в Национальное собрание состоится 30 июня, а второй — 7 июля. В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.