NYT опубликовала проект договора между Россией и Украиной 2022 года

Документы были предоставлены источниками с Украины, из России и Европы, а их подлинность подтвердили участники переговоров.
В соглашении, в частности, речь идет о том, что:
Москва изначально хотела, чтобы Украина признала Крым частью России.
«Украина признает Республику Крым и город Севастополь неотъемлемой частью (субъектами) Российской Федерации и в связи с этим вносит комплексные изменения в национальное законодательство», — следует из документа. Однако эта позиция не была согласована украинской стороной: украинские переговорщики «отказались признать суверенитет России над ними», отмечает NYT.
Киев согласился никогда не вступать в НАТО или другие альянсы.
«Украина не вступает ни в какие военные союзы, не размещает иностранные военные базы и контингенты…», — говорится в проекте.
Россия потребовала от Украины сделать русский язык официальным языком.
«Украина в течение 30 дней после подписания настоящего договора снимает все ограничения на использование русского языка в любой сфере», — следует из проекта соглашения. Этот пункт также не согласовал Киев.
Всего газета публикует три версии документа. Первый — от 17 марта 2022 года. Это «ранний проект договора между Украиной и Россией», представляющий собой «английский перевод, который Украина в то время предоставила правительствам западных стран», поясняет издание. Второй документ датирован 29 марта того же года. Это коммюнике по итогам консультаций
В первой версии, в частности, упоминается подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказывается от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины. Российская сторона сочла ссылку на него неприемлемой, так как в нем признаются границы страны по состоянию на 1994 год (Крым был присоединен к России в 2014 году), следует из российских пометок в документе. Украинская сторона в свою очередь пометила, что упомянутый меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия является для нее принципиальным.