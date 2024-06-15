NYT опубликовала проект договора между Россией и Украиной 2022 года

В первой версии, в частности, упоминается подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказывается от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины. Российская сторона сочла ссылку на него неприемлемой, так как в нем признаются границы страны по состоянию на 1994 год (Крым был присоединен к России в 2014 году), следует из российских пометок в документе. Украинская сторона в свою очередь пометила, что упомянутый меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия является для нее принципиальным.