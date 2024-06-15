Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным

По словам Шольца он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта. «Я… всегда говорил, что я снова это сделаю, но для этого нужен подходящий момент — должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл», — сказал Шольц, отвечая на вопрос ведущего, размышляет ли канцлер над тем, чтобы снова контактировать с российским лидером.