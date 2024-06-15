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Шольц не исключил возобновления контакта с Путиным

БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в эфире первого немецкого канала ARD в субботу, что не исключает возобновление контакта с российским президентом Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

По словам Шольца он разговаривал с Путиным до и после начала украинского конфликта. «Я… всегда говорил, что я снова это сделаю, но для этого нужен подходящий момент — должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл», — сказал Шольц, отвечая на вопрос ведущего, размышляет ли канцлер над тем, чтобы снова контактировать с российским лидером.

«Но такие переговоры имеют смысл только тогда, когда есть что-то конкретное для обсуждения. Это и есть причина, по которой я уже давно этого не делал. Но я не хочу, чтобы было ощущение, что это исключено», — добавил Шольц.

переговоры