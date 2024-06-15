Захарова: если в Швейцарии хотят «спасти мир», то надо обсуждать предложения Путина

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Участники конференции по Украине в Швейцарии должны обсуждать мирные предложения президента РФ Владимира Путина, если хотят «спасти мир». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии старта швейцарского форума.
«Хотите спасти мир — обсуждайте предложение Владимира Путина. Президент России все сказал и показал реальный путь к миру. Не увидеть, не понять могут только те, кто мира не хочет», — отметила она.
Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В офисе Владимира Зеленского эту инициативу отвергли.