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Захарова: если в Швейцарии хотят «спасти мир», то надо обсуждать предложения Путина

Не понять могут только те, кто мира не хочет, отметила официальный представитель МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Участники конференции по Украине в Швейцарии должны обсуждать мирные предложения президента РФ Владимира Путина, если хотят «спасти мир». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии старта швейцарского форума.

«Хотите спасти мир — обсуждайте предложение Владимира Путина. Президент России все сказал и показал реальный путь к миру. Не увидеть, не понять могут только те, кто мира не хочет», — отметила она.

Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В офисе Владимира Зеленского эту инициативу отвергли.

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