Почему Токаев акцентировал внимание на туризме: перспективы для Казахстана

Неожиданно для публики, но очень актуально, что наш Президент К. Токаев провел серьезное совещание по развитию туризма. Казалось бы много других социально-экономических проблем, но Глава государства акцентировал особое внимание на туризме. Почему это важно? Да потому-что, развитию туризма большинство стран мира уделяют серьезное внимание. Ибо туризм наиболее адаптирован под быстрое создание рабочих мест, туризм позволяет зарабатывать даже человеку без образования, за счет простых умений и навыков. Туризм реально кормит полмиллиарда человек на постоянной и временной работе.
Важно понимать, что для Казахстана, где трудно создавать большое количество плановых рабочих мест, особенно на севере и юге, именно туристская отрасль может позволить организовать занятость и самозанятость людей. Охватить большие массы населения в районах с возможностями развития внутреннего туризма. Но для этого нужно создавать условия. Транспортная логистика и недорогие тарифы основа основ. И совершенно верно Касым-Жомарт Кемелевич подверг критике работу КТЖ. В свое время под предлогом, именно предлогом развития туризма раздали пассажирские составы аффилированным частным лицам, которые совершенно не заботятся о развитии инфраструктуры, а просто занимаются накоплением капитала. Считаю время возвращать пассажирские перевозки, по крайней мере львиную долю основных маршрутов в государственное управление!
И абсолютно правильно прозвучало на совещании в Ак Орде недоумение К. Токаева о создании 20 туристских зон во всех регионах страны. Реально профанация и никому не нужная кампанейщина. Государственные финансы нужно направить на развитие трех зон: ЩБКЗ, пляжный туризм Мангыстау и оказание содействия развитию горного кластера Алматинского региона считает Президент РК. А в других регионах нужно просто не мешать предпринимателям развивать туризм, помочь с отводом земли и коммунальными сетями.
В 2006—2008 годах будучи заместителем директора департамента стратегии туризма и спорта в Министерстве туризма и спорта РК я активно занимался созданием условий для развития внутреннего туризма. Тогда к сожалению туризм был пятым колессом в телеге отечественной экономики. Поэтому мы сами с колегами изыскивали возможности для развития, создали комиссию по туристским инвестпроектам, помогли нескольким региональным предпринимателям с отводом земли, с кредитами. И помню главным девизом для развития туризма в провинциях было «Теплый туалет и быстрый интернет».
Поэтому нужны современные и в тоже время простые инструменты популяризации туризма в Казахстане. Надеюсь после сегодняшней критики Президента РК, ответственные лица активизируются. Особенно это касается акимов и ответственных за пассажироперевозки.