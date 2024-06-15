Почему Токаев акцентировал внимание на туризме: перспективы для Казахстана

Важно понимать, что для Казахстана, где трудно создавать большое количество плановых рабочих мест, особенно на севере и юге, именно туристская отрасль может позволить организовать занятость и самозанятость людей. Охватить большие массы населения в районах с возможностями развития внутреннего туризма. Но для этого нужно создавать условия. Транспортная логистика и недорогие тарифы основа основ. И совершенно верно Касым-Жомарт Кемелевич подверг критике работу КТЖ. В свое время под предлогом, именно предлогом развития туризма раздали пассажирские составы аффилированным частным лицам, которые совершенно не заботятся о развитии инфраструктуры, а просто занимаются накоплением капитала. Считаю время возвращать пассажирские перевозки, по крайней мере львиную долю основных маршрутов в государственное управление!