Какие реформы ожидают казахстанскую систему здравоохранения

В канун празднования профессионального праздника — Дня медицинского работника — в ведущих печатных изданиях страны, газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», опубликована важная и глубокая статья министра здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназаровой. В этом материале министр затрагивает ключевые аспекты и направления, определяющие будущее здравоохранения страны.
Министерство здравоохранения приступило к модернизации системы страхования и организации медицинской помощи, перестройке бизнес-процессов, обеспечению прозрачности, эффективности и рациональности, выделяемых финансовых и материальных ресурсов, а также ориентированию кадров отрасли на решение вызовов, стоящих перед отраслью, с переносом главного акцента на нужды граждан и пациентов. Важным направлением определено повышение отзывчивости системы на нужды и пожелания населения.
Будут максимально исключены необоснованные посещения врачей и исследования, перестроены маршруты пациентов, а работа всех звеньев оказания медицинской помощи будет хорошо скоординированной и взаимно интегрированной.
Обязательства государства будут приведены в соответствие с располагаемыми ресурсами отрасли для достижения сбалансированности. ГОБМП будет построен на принципах реалистичности, обеспечена устойчивость деятельности медицинских организаций, медицинские технологии и лекарственный формуляр будут основываться на доказанной эффективности, будут проработано внедрение сооплаты по ряду лекарственных средств и медуслуг с одновременным снижением нагрузки на карманы граждан за счет повышения доступности помощи оплачиваемых услуг по пакету ОСМС и ГОБМП.
В Казахстане улучшились показатели здоровья населения.
За последние пять лет продолжительность жизни выросла на два года, достигнув 75 лет. Общая смертность снизилась на 9%, материнская смертность — на 16,8%, младенческая смертность — на 8,5%, а смертность от заболеваний системы кровообращения — на 11,9% и злокачественных новообразований — на 15,3%.
Финансирование здравоохранения в Казахстане достигло исторической отметки в 4,7 трлн тенге, что составляет 4% от ВВП. Эти средства направлены на улучшение качества медицинских услуг, модернизацию медицинской инфраструктуры и поддержку медицинских работников. Министерство здравоохранения продолжает работать над снижением финансовой нагрузки на граждан и обеспечением доступности медицинской помощи.
Модернизация сельского здравоохранения в Казахстане.
В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» с 2023 года в Казахстане реализуются масштабные мероприятия по улучшению медицинской помощи в сельских регионах. Проект включает строительство 655 новых объектов ПМСП, модернизацию 32 центральных районных больниц и подготовку 1 100 медработников для работы в сельских населенных пунктах. Эти меры направлены на раннее выявление заболеваний, улучшение профилактики и скрининговых программ для сельских жителей.
В Казахстане утверждена долгосрочная Концепция развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года. Первый этап реализации Концепции включает проектирование и строительство ключевых объектов здравоохранения, предусмотренных 34 якорными проектами с прогнозным объемом инвестиций 709 млрд. тенге. Также будет продолжена работа по капитальному ремонту и оснащению медицинских учреждений в пределах выделенного финансирования на 2024−2026 годы. На втором этапе планируется модернизация 2,5 тысяч медицинских объектов путем нового строительства, ремонта и дооснащения.
Минздрав работает над снижением карманных расходов граждан на медуслуги.
С 1 июня текущего года в Казахстане повышены тарифы для организаций, оказывающих медицинскую помощь по родовспоможению, неонатологии, детской неврологии и другим направлениям. Эта мера направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи для населения, снижение финансовой нагрузки на граждан и поддержку медицинских организаций. К 1 сентября планируется повышение тарифов по таким направлениям, как абдоминальная хирургия, инфекция, неврология, гастроэнтерология, кардиология, травматология и ортопедия, нефрология, эндокринология, онкогематология.
Принятые меры призваны обеспечить высокую доступность населения к качественной медицинской помощи, снижение карманных расходов граждан, а также снизить уровень риска убыточности медицинских организаций.
Подготовка кадров и повышение престижа профессии медработника.
Завершается создание Единой национальной системы учета кадровых ресурсов здравоохранения. Новая система будет оцифровывать всю информацию о медицинских работниках, начиная с обучения и трудоустройства, что позволит более эффективно управлять кадровыми ресурсами и улучшить планирование в сфере здравоохранения.
Министерство здравоохранения Казахстана активно работает над повышением престижа профессии медицинского работника. Внедряются меры по повышению зарплат, стимулирующие выплаты, профессиональный рост и улучшение условий труда. Эти инициативы направлены на привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов в медицинской отрасли.