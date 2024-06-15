Какие реформы ожидают казахстанскую систему здравоохранения

Обязательства государства будут приведены в соответствие с располагаемыми ресурсами отрасли для достижения сбалансированности. ГОБМП будет построен на принципах реалистичности, обеспечена устойчивость деятельности медицинских организаций, медицинские технологии и лекарственный формуляр будут основываться на доказанной эффективности, будут проработано внедрение сооплаты по ряду лекарственных средств и медуслуг с одновременным снижением нагрузки на карманы граждан за счет повышения доступности помощи оплачиваемых услуг по пакету ОСМС и ГОБМП.