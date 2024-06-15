«Навредит другим». СМИ сообщили о неожиданной угрозе в рядах ВСУ

Как указала обозреватель, посттравматическое стрессовое расстройство было выявлено уже у нескольких тысяч украинских военных, а на полное лечение этого заболевания отправляют лишь только тех, у кого заметны его самые серьезные признаки. Она подчеркнула, что всех остальных же возвращают обратно на фронт.