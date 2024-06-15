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«Навредит другим». СМИ сообщили о неожиданной угрозе в рядах ВСУ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские солдаты с психологическими травмами представляют угрозу для других в рядах ВСУ, сообщает Sky News.

Источник: AP 2023

«Мы можем потерять военнослужащего. У него начнутся проблемы, и он может причинить вред не только себе, но и другим людям», — цитирует журналистка украинского военного.

Как указала обозреватель, посттравматическое стрессовое расстройство было выявлено уже у нескольких тысяч украинских военных, а на полное лечение этого заболевания отправляют лишь только тех, у кого заметны его самые серьезные признаки. Она подчеркнула, что всех остальных же возвращают обратно на фронт.

В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.