«Мы можем потерять военнослужащего. У него начнутся проблемы, и он может причинить вред не только себе, но и другим людям», — цитирует журналистка украинского военного.
Как указала обозреватель, посттравматическое стрессовое расстройство было выявлено уже у нескольких тысяч украинских военных, а на полное лечение этого заболевания отправляют лишь только тех, у кого заметны его самые серьезные признаки. Она подчеркнула, что всех остальных же возвращают обратно на фронт.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.